Beyoğlu’nda azimli hırsızlar kamerada... Ürünleri el feneriyle seçerek çaldılar | Video
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Karaköy’de panelvan tipi araçla gelen hırsızlar, girdikleri hırdavat dükkanında el feneriyle etiketlerine bakıp seçtikleri 20 bin lira değerindeki pahalı ürünlerini çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polis ekipleri önceki hafta da aynı dükkanı soymak isteyen şüphelilerin peşine düştü.