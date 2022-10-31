Video Haber Beyoğlu’nda bir binanın istinat duvarı çöktü | Video
Beyoğlu’nda bir binanın istinat duvarı çöktü | Video

Beyoğlu’nda bir binanın istinat duvarı çöktü | Video

31.10.2022 | 17:48

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Beyoğlu’nda 6 katlı binanın istinat duvarının bir kısmında çökme meydana geldi. Çökme sonrası yan binanın bodrum katına su dolmaya başladı. Dairede yaşayanlar panikle yetkilileri arayarak yardım istedi.

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