Beyoğlu’nda çatı yangını paniğe neden oldu | Video

Beyoğlu'nda 5 katlı bir işletmenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Esnaf, itfaiyenin alana girebilmesi için masa ve tabureleri topladı.