Beyoğlu'nda İranlı turistin cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı | Video
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Beyoğlu'nda İranlı turistin cep telefonunu çalan 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.