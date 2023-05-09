Video Haber Beyoğlu'nda kamyon aşırı yük nedeniyle yan yattı | Video
Beyoğlu'nda kamyon aşırı yük nedeniyle yan yattı | Video

Beyoğlu'nda kamyon aşırı yük nedeniyle yan yattı | Video

09.05.2023 | 00:39

Beyoğlu'nda demir yüklü bir kamyon sokağa gireceği esnada aşırı yük nedeniyle yan yattı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

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