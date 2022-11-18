Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin 22 Ekim'deki keşif görüntülerine ulaşıldı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de caddede keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.