Video Haber Beyrut'ta Başkan Erdoğan sevgisi... "Erdoğan büyük adam. Biz çok seviyoruz onu" | Video

Beyrut'ta Başkan Erdoğan sevgisi... "Erdoğan büyük adam. Biz çok seviyoruz onu" | Video

Beyrut'ta Başkan Erdoğan sevgisi...
09.08.2020 | 15:37

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Lübnan, Beyrut'ta yaşanan korkunç patlamanın ardından kent harabeye döndü. Beyrut'ta yaşayan Türk asıllı vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgilerini A Haber mikrofonlarına anlattı.

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