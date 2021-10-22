Biden'dan canlı yayında tuhaf hareketler! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor | Video
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Sık sık ilerleyen yaşı ve sergilediği tuhaf hareketlerle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, yine olay oldu. CNN'in düzenlediği forumda soruları yanıtlayan Joe Biden'ın tuhaf el hareketlerine kimse anlam veremedi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.