Bilal Erdoğan 'Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' şiirini marş şeklinde seslendirdi | Video
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Eğitime Destek Platformu tarafından Şanlıurfa’da düzenlen programa katıldı. Erdoğan, gençlerin çeşitli gösteriler düzenlediği programda Abdurrahim Karakoç’a ait “Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık” şiirini marş şeklinde seslendirdi.