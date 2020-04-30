Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan 'koronavirüs' açıklaması! ‘’İniş trendine girdik’’ | Video
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, A Haber canlı yayınında Türkiye’nin son koronavirüs verilerini değerlendirdi. ‘’Test sayısına göre vaka sayısı azalıyor mu?’’ sorusuna yanıt veren Kara, ‘’Rakamlarımız iyi gidiyor, iyi giden rakamlarımızı değerlendirirken belki birkaç parametreyi birden de değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi yeni konulan vaka sayısı, dikkat ederseniz önceki günlerde 2.000 – 2.200 bandındaydık. Bugün 2.900 ama 2.000’li bantlara indik. Bu da artık iniş trendine girdiğimizi gösteriyor. Bu iyi bir nokta. Bir diğer nokta; taburcu olan hasta sayımız dikkat edersek orada çok ciddi anlamda bir yükselme var.’’ ifadelerini kullandı.