Binali Yıldırım: Bu köprü ile eserlerimizi taçlandırdık | Video

Bir dizi açılışlarda bulunmak üzere Çanakkale’ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çanakkale´nin Lapseki ilçesinde Gençlik Merkezi´nin temelini atıp, 1915 Çanakkale Köprüsü´nün inşaatında incelemelerde bulundu. Şekerkaya mevkiindeki 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, "Bu köprü, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına emin adımlarla giderken, Çanakkale´ye bir mühürdür. Bir alametifarikadır." dedi.