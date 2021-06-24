Video Haber Binali Yıldırım: Bu köprü ile eserlerimizi taçlandırdık | Video

Binali Yıldırım: Bu köprü ile eserlerimizi taçlandırdık | Video

Binali Yıldırım: Bu köprü ile eserlerimizi taçlandırdık | Video
24.06.2021 | 23:14

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Bir dizi açılışlarda bulunmak üzere Çanakkale’ye gelen  AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çanakkale´nin Lapseki ilçesinde Gençlik Merkezi´nin temelini atıp, 1915 Çanakkale Köprüsü´nün inşaatında incelemelerde bulundu.  Şekerkaya mevkiindeki 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, "Bu köprü, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına emin adımlarla giderken, Çanakkale´ye bir mühürdür. Bir alametifarikadır." dedi.

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