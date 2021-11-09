Bir garip tartışma... Taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video

Adana’da bir kadın, 71 yaşındaki bir adamın kendisine tokat attığını ve tacizde bulunduğunu iddia etti. Aynı mahalleden bir genç de yaşlı adamın kendisini yalancı şahitliğe zorladığını öne sürerken yaşlı adam ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, “Benim can güvenliğim yok. Onlar 5 kişi ben tekim. Onlarla nasıl uğraşayım” dedi.