Video Haber Bir güzel haber daha: 158'inci saatte 17 yaşındaki Asya sağ kurtarıldı | Video
Bir güzel haber daha: 158'inci saatte 17 yaşındaki Asya sağ kurtarıldı | Video

Bir güzel haber daha: 158'inci saatte 17 yaşındaki Asya sağ kurtarıldı | Video

12.02.2023 | 18:40

Depremin 158'inci saatinde Hatay'da 17 yaşındaki Asya, enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

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