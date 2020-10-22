Video Haber Birbirlerini suçlayan kuyumcuların kavgası kamerada! | Video

Birbirlerini suçlayan kuyumcuların kavgası kamerada! | Video

Birbirlerini suçlayan kuyumcuların kavgası kamerada! | Video
22.10.2020 | 12:11

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İstanbul Çemberlitaş'ta bir kuyumcu firmasında meydana gelen kavgada darp edilen Salih A. 12 kilogram (yaklaşık 5,8 milyon lira) altın alacağının ödenmediğini iddia etti. Borcu kabul etmeyen firma sahibi Veli İhsan K. ise Salih A.'nın haksız bir şekilde kendilerinden zorla para talep ettiğini öne sürdü. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, savcılık her iki tarafla ilgili de soruşturma başlattı. Kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini bilirkişiye inceleten savcılık, henüz soruşturmayı bir karara bağlamadı.

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