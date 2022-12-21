Biri darp etti, diğeri sokak ortasında silahla vurdu | Video

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Mersin'de bir kişi önce evde sopa ile darp edildi, daha sonrasında ise sokak ortasında silahla vuruldu. Olaya ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı diğeri ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.