Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da | Video
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Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Hatay'da bazı inceleme ve ziyaretlerde bulundu.