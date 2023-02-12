Video Haber Bitlis JÖH 138 saat sonra enkazdan Baran'ı sağ olarak çıkardı | Video
Bitlis JÖH 138 saat sonra enkazdan Baran'ı sağ olarak çıkardı | Video

Bitlis JÖH 138 saat sonra enkazdan Baran'ı sağ olarak çıkardı | Video

12.02.2023 | 00:52

Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri 138 saat sonra bir binanın enkazından 17 yaşındaki Baran'ı sağ olarak kurtardı.

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