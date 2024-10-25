Bitlis merkezli terör operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele polisleri, Bitlis merkezli Tatvan, Ahlat, Hizan ilçeleri ile Mersin, Diyarbakır ve Yalova’da operasyon yaptı.