Bitlis merkezli terör operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele polisleri, Bitlis merkezli Tatvan, Ahlat, Hizan ilçeleri ile Mersin, Diyarbakır ve Yalova’da operasyon yaptı.
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