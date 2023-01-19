Video Haber Bitlis merkezli terör operasyonu gerçekleştirildi | Video
Bitlis merkezli terör operasyonu gerçekleştirildi | Video

Bitlis merkezli terör operasyonu gerçekleştirildi | Video

19.01.2023 | 18:24

Bitlis merkezli terör operasyonu gerçekleştirildi.

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