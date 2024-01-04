Video Haber Bitlis'te kar yağışı başladı
Bitlis'te kar yağışı başladı

Bitlis'te kar yağışı başladı

04.01.2024 | 22:59

Bitlis'te bugün başlayan kar yağışı etkisini arttırınca karayolları ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bitlis’te kar yağışı başladı 00:13
Bitlis'te kar yağışı başladı 04.01.2024 | 22:59
Türkiye Entelektüel Oyunları “Liseler Arası Bilgi Yarışması” başlıyor 00:19
Türkiye Entelektüel Oyunları “Liseler Arası Bilgi Yarışması” başlıyor 04.01.2024 | 20:55
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan torpil iddialarına yanıt: Tek kriterimiz liyakat | Video 10:37
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan torpil iddialarına yanıt: "Tek kriterimiz liyakat" | Video 04.01.2024 | 15:17
Teröristlerin 8 katlı mağarası böyle imha edildi | Video 02:04
Teröristlerin 8 katlı mağarası böyle imha edildi | Video 04.01.2024 | 14:23
Sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu? Engelli maaşı, 65 yaş, evde bakım aylıkları ne kadar oldu? 06:42
Sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu? Engelli maaşı, 65 yaş, evde bakım aylıkları ne kadar oldu? 04.01.2024 | 13:51
Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi 01:55
Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi 04.01.2024 | 10:56
Mossad ajanları sağlık kontrolünden ardından emniyete getirildi | Video 00:25
Mossad ajanları sağlık kontrolünden ardından emniyete getirildi | Video 04.01.2024 | 10:20
Sibergöz-11 operasyanlarında 45 şüpheli yakalandı | Video 00:31
Sibergöz-11 operasyanlarında 45 şüpheli yakalandı | Video 04.01.2024 | 08:30
Mossad ajanlarının ifadeleri alınmaya başlandı | Video 05:16
Mossad ajanlarının ifadeleri alınmaya başlandı | Video 04.01.2024 | 06:00
İstanbul’da helikopter destekli ’Huzur’ uygulaması 03:54
İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması 04.01.2024 | 01:03
Bursa’da kuyumcudan vurgun iddiası: Topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kayboldu 00:37
Bursa'da kuyumcudan vurgun iddiası: Topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kayboldu 04.01.2024 | 01:03
Ukrayna ve Rusya arasında Temmuz 2023’den bu yana ilk esir takası 00:24
Ukrayna ve Rusya arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası 04.01.2024 | 01:03
İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yaptı: O anlar kamerada 01:59
İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yaptı: O anlar kamerada 03.01.2024 | 17:36
Hilal Kaplan | Maçla başladı, yumrukla devam ediyor 03:19
Hilal Kaplan | Maçla başladı, yumrukla devam ediyor 03.01.2024 | 15:40
Salih Tuna | Bunlar Türk’ün cesedini seviyor 04:05
Salih Tuna | Bunlar Türk'ün cesedini seviyor 03.01.2024 | 15:37
Melih Altınok | Bu kadar Mossad casusu sizce İstanbul’da ne arıyor? 05:25
Melih Altınok | Bu kadar Mossad casusu sizce İstanbul'da ne arıyor? 03.01.2024 | 15:35
Dilek Güngör | İsrail’e dış ticaret boykotu da oldu 03:57
Dilek Güngör | İsrail'e dış ticaret boykotu da oldu 03.01.2024 | 15:33
MİT’in çökerttiği DEAŞ hücresinin saldırı öncesi keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:34
MİT'in çökerttiği DEAŞ hücresinin saldırı öncesi keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.01.2024 | 10:33
SON DAKİKA! Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu | Video 05:04
SON DAKİKA! Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu | Video 03.01.2024 | 10:18
Gazeteci Fatih Altaylı’ya resen soruşturma: İfadeye çağırıldı | Video 02:00
Gazeteci Fatih Altaylı'ya resen soruşturma: İfadeye çağırıldı | Video 03.01.2024 | 06:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA