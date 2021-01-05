Video Haber Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video

Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video

Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video
05.01.2021 | 08:47

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Bitlis kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağarada bidonlar içerisinde 250 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, diğer malzemeler imha edildi, mağaralar da kullanılamaz hale getirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Güllüce köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik ?Yıldırım- 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2021- 2? adıyla operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı arazi arama- tarama faaliyetinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramada; 14 jelikan bidon içeresinde 250 kilogram amonyum nitrat, 200 metre elektrik kablosu, 5 leşker kıyafeti, 2 çift ayakkabı, 4 güneş paneli, 3 kütüklük, 2 koli bandı, 1 kilogram tütün, 20 kol saati, 12 çakmak gazı, 15 inşaat eldiveni, 50 metre ip, 1 alyan anahtar, 1 keski, 1 kurbağacık, 1 tornavida, 10 kilogram deterjan, 750 kilogram çeşitli gıda ile 100 adet giyim malzemesi ele geçirildi.


Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılığın talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler imha edildi, mağalar da kullanılamaz hale getirildi.

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