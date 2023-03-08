Video Haber BM ekibi konteyner kenti övmüştü. "Bu kadar kısa sürede harika bir iş" | Video
BM ekibi konteyner kenti övmüştü.

BM ekibi konteyner kenti övmüştü. "Bu kadar kısa sürede harika bir iş" | Video

08.03.2023 | 15:17

Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman'da depremzedelerin kalacağı geçici konteyner kenti gezen Birleşmişler Milletler Afet Değerlendirmesi ve Koordinasyonu (UNDAC) ekibi, yetkililer ve depremzedelerle görüştü. Ekip lideri Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşmesinde konteyner kent için “Bu kadar kısa sürede harika bir iş” diye bahsetmişti o anların görüntüleri ortaya çıktı.

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