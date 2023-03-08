BM ekibi konteyner kenti övmüştü. "Bu kadar kısa sürede harika bir iş" | Video

Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman'da depremzedelerin kalacağı geçici konteyner kenti gezen Birleşmişler Milletler Afet Değerlendirmesi ve Koordinasyonu (UNDAC) ekibi, yetkililer ve depremzedelerle görüştü. Ekip lideri Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşmesinde konteyner kent için “Bu kadar kısa sürede harika bir iş” diye bahsetmişti o anların görüntüleri ortaya çıktı.