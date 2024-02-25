Bodrum'da bitmeyen su patlaması
Bodrum’da önü alınamayan İçme Suyu Hattı patlaması bu kez Akyarlar’da görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Bodrum'da bitmeyen su patlaması 25.02.2024 | 21:14
00:28
Turgut Altınok ‘Yavaş’layan Ankara’yı hızlandıracak | Video 25.02.2024 | 16:51
43:16
Başkan Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalar | Video 25.02.2024 | 16:22
04:09
27:16
Turgut Altınok, Ankara için vaatlerini sıraladı | Video 25.02.2024 | 14:18
01:14
00:19
Meksikalı Mariachi grubundan İstiklal Marşı 25.02.2024 | 00:15
03:47
40:25
Başkan Erdoğan'dan Sakarya mitinginde önemli açıklamalar | Video 24.02.2024 | 15:19
06:25
08:16
01:45
02:57
01:24
01:35
02:59
İngiltere: “(Gazze'de) 1967 sınırlarına dayanan bir anlaşma yapılmalıdır” 23.02.2024 | 23:10
00:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarp ve Rümeysa ile ilgi çeken diyaloğu 23.02.2024 | 22:55
00:24
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 23.02.2024 | 22:33
00:56
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler | VİDEOHABER 23.02.2024 | 22:30
00:21
Başkan Erdoğan'dan çocuklarla 'Balıkesir' sohbeti | VİDEOHABER 23.02.2024 | 21:46