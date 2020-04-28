Bodrum’da şehre inen domuzu böyle beslediler | Video

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehre inen aç kalan domuz vatadanşlar tarafından beslendi. Her gün aynı saatte aynı mahalleye giden domuz mahallenin maskotu oldu.

Korona Virüs (Kovid-19) nedeniyle sokakları boş bulan domuzlar Bodrum'da şehir merkezine kadar inmeye başladı. Boş sokaklarda yemek arayan domuzları gören bir vatandaş ilse getirdiği yemekleri domuza vererek elleriyle besledi. Yeni mahallede dadanan bir domuz ise her gün aynı saate aynı bölge giderek mahalle sakinlerinin elinde yemek yemeye başladı. Mahalle sakinleri ise domuzun gelmesini balkonlarda beklediği domuz gelir gelmez artık yemekleri yaban domuzuna veriyorlar. Mahallenin maskotu haline gelen domuz ise insanlardan kaçmak yerine insanların elinden yemek yiyor.Öte yandan Bodrum'un birçok mahallesinde gece vakti gelen domuzlar mahalleri sesiz görünce gündüz vaktide şehre inmeye başladı.