Bodrum’daki yangında gece görüşlü 4 helikopter görevde! Yangın kontrol altına alındı | Video

Bodrum Dereköy’de makilik alanda çıkan yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, tarım alanlarına sıçradı. Yakınındaki yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Yangına gece görüşlü 4 helikopter müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada Bodrum yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yaşanan gelişmenin ardından henüz kontrol altına alınmayan sadece Köyceğiz yangını kaldı. Bu yangına da müdahaleler sürüyor.