Bodrum’daki yangında gece görüşlü 4 helikopter görevde! Yangın kontrol altına alındı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
01:42
Bodrum’daki yangında gece görüşlü 4 helikopter görevde | Video 11.08.2021 | 00:00
00:08
01:01
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul'da | Video 10.08.2021 | 23:05
01:14
00:29
02:17
Bodrum yeniden alevlere teslim oldu | Video 10.08.2021 | 21:24
03:10
Ankara'da belediye görevlilerinden A Haber'e tehdit | Video 10.08.2021 | 19:24
04:04
Köyceğiz’de alevlerle mücadele | Video 10.08.2021 | 19:10
04:10
01:40
03:24
Son dakika haberi: YKS'de baraj puanı düştü! Başkan Erdoğan duyurdu | Video 10.08.2021 | 18:09
10:40
01:29
01:45
Eyüpsultan'da iş yerinde patlama | Video 10.08.2021 | 17:41
03:42
Hilal Kaplan | THK’ya ilk kayyumu Ecevit atamıştı 10.08.2021 | 17:19
04:33
03:02
Hasan Basri Yalçın | Suriye’de 180 derece dönüş ne demek? 10.08.2021 | 15:21
06:52
Yavuz Donat | Sosyal medya ve ötesi 10.08.2021 | 15:18
00:30
Van ve Hakkari'de PKK operasyonu: 7 gözaltı | Video 10.08.2021 | 15:10
Bodrum Dereköy’de makilik alanda çıkan yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, tarım alanlarına sıçradı. Yakınındaki yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Yangına gece görüşlü 4 helikopter müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada Bodrum yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yaşanan gelişmenin ardından henüz kontrol altına alınmayan sadece Köyceğiz yangını kaldı. Bu yangına da müdahaleler sürüyor.