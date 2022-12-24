Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan itiraf: "Belediyede kimse torpilsiz olmaz" | Video
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Bugüne kadar mülteci karşıtı söylemleriyle ve AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sarfettiği çirkin ifadeler nedeniyle tepki çeken gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez de belediyeye işçi alımlarında torpil olduğunu söyleyerek tepki çekti. Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Özcan "Belediyede torpilsiz kimse olmaz. Herkesin bir referansı vardır" dedi.