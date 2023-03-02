Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor | Video
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Sis ve hafif yağış ile birlikte görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.
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