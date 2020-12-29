Video Haber Bölücü terör örgütüne finansal destek sağlıyorlardı! Şafak operasyonuyla yakalandılar | Video

Bölücü terör örgütüne finansal destek sağlıyorlardı! Şafak operasyonuyla yakalandılar | Video

Bölücü terör örgütüne finansal destek sağlıyorlardı! Şafak operasyonuyla yakalandılar | Video
29.12.2020 | 10:33

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İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi. Bölücü örgüte finansal destek sağlayan dört şüpheli yakalandı.

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İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Bölücü örgüte finansal destek sağlayan dört şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütüne finansal destek sağlayan ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu değerlendirilen dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrıca bölücü terör örgütünün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten kişilere korsan gösteri veya terör saldırısı yapmaları konusunda baskı yaptıkları ve terör saldırısı yapabilecekleri değerlendirildiği ifade edildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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