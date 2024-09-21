Bölücü terör örgütüne operasyon: Havalimanında yakalandı
Avustralya Demokratik Kürt Toplum Federasyonu’nun (FDKSA) sözde eş başkanı olduğu, bölücü terör örgütü PKK propagandası yapılan etkinliklere katıldığı ve Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlerde yer aldığı iddia edilen Çiğdem A., İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.
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