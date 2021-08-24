İstanbul'da bölücü terör örgütünün 'İdeoloji Hücresi'ne 6 tutuklama

İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi; bölücü terör örgütü PKK'nın Cezaevleri Yapılanması'nı deşifre etti. Terör Polisleri İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 29 bölücü terör örgütü üyesi yakalandı. 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 19 şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; diğer 4 şüphelinin yasal işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.