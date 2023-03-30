Bolu'da DEAŞ üyesi Suriyeli şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 30.03.2023 | 15:10 Bolu'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonla yakaladığı DEAŞ terör örgütü üyesi Suriye uyruklu K.B.'yi (31) işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi Suriye uyruklu K.B.'nin Bolu'da olduğunu tespit etti. Ekipler, K.B.'nin yaşadığı evi tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Irak-Suriye çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve Rakka'da PKK-YPG kampında cezaevinde kaldığı öğrenilen K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.