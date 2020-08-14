Bolu’daki dehşet anlarıyla ilgili flaş gelişme! Kafasına şişe ve mermerle vurdu, serbest kaldı | Video

Bolu’da cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyardığı iddiasıyla iki genç saldırıya uğramış, 2’si kadın 4 şüpheli tarafından tekme tokat darp edilmişti. Gençlerden biri başına şişe atılması sonucu ciddi şekilde yaralanırken o anlar sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Gençleri darp eden 4 şüpheli serbest bırakıldı.