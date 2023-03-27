Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon

Türkiye İran sınırında içerisinde silah ve mühimmat bulunan sınır tellerine takılı çantanın izini süren polis, PKK/KCK’nın İran yapılanmasından bombalı eylem yapmak için Türkiye’ye gelen teröristin izine ulaştı. Yapılan çalışmada teröristin HDP Ağrı Doğubeyazıt İlçe binasına girdiği buradan da örgütün gençlik yapılanmasındaki bir kişinin evine götürüldüğü belirlendi. Eve yapılan operasyonda terörist yakalanırken, evde el bombası tabanca ve fişek ele geçirildi.