Bombalı saldırı hazırlığındaki şüpheliler sağlık kontrollünden geçirildi | Video
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15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler adliyeye sevk edildi.
21 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'u kana bulamak isteyen ve polis ekiplerini başarılı operasyonuyla yakalanan 3 şüpheli emniyette biten işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrollünden geçirilen teröristler adliyeye sevk edildi.