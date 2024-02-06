Borçka’da sel hasara neden oldu, cemaat camide mahsur kaldı
Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede bazı ev ve işyerleri ile zemin ve bodrum katlarını su bastı. Araçlar sular altında kalırken camide mahsur kalan cemaatin yardımına belediye personeli koştu.
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