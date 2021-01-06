Borsada yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli? | Video

Borsada yatırımcı rekoru kırılırken milyonlar dolandırıcıların hedefi oldu! Borsada yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem A Haber yayınında anlattı….

*Sosyal medyadan tavsiye almayın. Sosyal medyada sizi bazı şirket hisselerine yönelten hesaplara şüpheyle yaklaşın. Sosyal medya yatırım tavsiyesi alınacak yer değildir.



*Bilmediğiniz tanımadığınız şirketlere yatırım yapmayın. Yatırım yapacağınız şirketlerin faaliyetlerini, bilançolarını, bundan önceki hisse performanslarını ve haber akışını inceleyerek karar verin.



* Bir ürünü satarken değil, alırken kazanacağınızı unutmayın.



*Yatırım yapacağınız hisse ve sektörleri iyi araştırın destek alın



*3 aydan kısa vadeli işlemler yatırım değil, oyundur. Al-sat ile günlük kazanç yerine, minimum 6 ay bekleyerek orta, uzun vadeli düşünüp doğru yatırım yapmayı deneyin. Araştırmalar, al-sat işlemlerinde kazançtan çok kaybın olduğunu ortaya koyuyor.



* Birden fazla hisseye yatırım yaparak riski dağıtın.



* Hisse fiyatı yükseliyor diye hiçbir zaman hisse senedi almayın. Ani yükselişlerin peşine takılmayın. Mutlaka sebebini araştırın.



* Bir hissenin fiyatı, sizin onu almayacağınız seviyeye gelmişse o hisseyi satın.



* Farklı sektörlerde yer alan, hikâyesi olan şirketleri seçin.



* Kredi ile yatırım yapmayın. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Emanet parayla yatırım iki kere risk doğurur.

*Borsa'daki paranızın en az yüzde 20 kayba dayanıklı olması gerekir. O yüzden düşüşlerde panik olup elinizdeki varlıklardan olmayın.



BORSADA YATIRIMCI REKORU



AYLAR YERLİ YATIRIMCI TOPLAM



Ocak 1.231.115 1.240.897



Şubat 1.279.557 1.289.458



Mart 1.337.244 1.347.388



Nisan 1.426.324 1.436.731



Mayıs 1.506.896 1.569.290





Temmuz 1.606.036 1.617.086



Ağustos 1.682.511 1.693.706



Eylül 1.750.149 1.761.538



Ekim 1.872.072 1.883.027



Kasım 1.873.680 1.885.293



Aralık 1.976.976 1.988.940







YILLAR YATIRIMCI SAYISI



2016 1.040.794



2017 1.090.903



2018 1.178.919



2019 1.203.438



2020 1.988.940



