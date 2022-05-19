Video Haber Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı | Video
Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı | Video

Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı | Video

19.05.2022 | 00:46

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda borunun içerisine gizlenmiş uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirdi.

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