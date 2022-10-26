Video Haber Boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı | Video
Boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı | Video

Boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı | Video

26.10.2022 | 18:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı | Video 00:20
Boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı | Video 26.10.2022 | 18:20
Esenyurt’ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:37
Esenyurt’ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.10.2022 | 17:48
Mehmet Barlas | CHP hem saldırgan hem de beceriksiz 03:44
Mehmet Barlas | CHP hem saldırgan hem de beceriksiz 26.10.2022 | 16:36
Melih Altınok | Vah vah, İsmail şimdi ne yapsın? 03:27
Melih Altınok | Vah vah, İsmail şimdi ne yapsın? 26.10.2022 | 16:33
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü | Video 03:38
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü | Video 26.10.2022 | 15:00
Kenan Sofuoğlu’ndan motosikleti çalınan miniğe büyük jest! Oğlunun motosikletini hediye etti | Video 06:34
Kenan Sofuoğlu'ndan motosikleti çalınan miniğe büyük jest! Oğlunun motosikletini hediye etti | Video 26.10.2022 | 15:00
TTB Başkanı Fincancı, sağlık kontrolünden geçirildi | Video 00:54
TTB Başkanı Fincancı, sağlık kontrolünden geçirildi | Video 26.10.2022 | 15:00
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı böyle gözaltına alındı | Video 01:00
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı böyle gözaltına alındı | Video 26.10.2022 | 10:48
7 ilde Nefes-2 operasyonu başlatıldı | Video 01:32
7 ilde Nefes-2 operasyonu başlatıldı | Video 26.10.2022 | 09:13
SON DAKİKA! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı | Video 03:09
SON DAKİKA! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı | Video 26.10.2022 | 09:19
Başkan Erdoğan: Spor, barış atmosferinin güçlenmesine katkı sağlıyor | Video 02:39
Başkan Erdoğan: "Spor, barış atmosferinin güçlenmesine katkı sağlıyor" | Video 26.10.2022 | 09:10
SON DAKİKA HABERLERİ | Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Video 05:03
SON DAKİKA HABERLERİ | Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Video 26.10.2022 | 00:09
SON DAKİKA HABERLERİ | Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Video 01:12
SON DAKİKA HABERLERİ | Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Video 25.10.2022 | 22:42
Hatalı sürücüler Drone’a takıldı! | Video 01:45
Hatalı sürücüler Drone'a takıldı! | Video 25.10.2022 | 18:42
Kongo Cumhuriyeti’nın Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu | Video 02:04
Kongo Cumhuriyeti'nın Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu | Video 25.10.2022 | 18:38
İzmir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu kamerada: 88 milyon liralık vurgun | Video 05:18
İzmir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu kamerada: 88 milyon liralık vurgun | Video 25.10.2022 | 18:22
Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu | Video 01:58
Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu | Video 25.10.2022 | 18:15
Biden’dan yeni gaf: İngiltere başbakanının adını yanlış söyledi | Video 01:44
Biden’dan yeni gaf: İngiltere başbakanının adını yanlış söyledi | Video 25.10.2022 | 18:03
Hilal Kaplan | Başörtüsü yasağını Miki çözmüş olabilir mi? 02:56
Hilal Kaplan | Başörtüsü yasağını Miki çözmüş olabilir mi? 25.10.2022 | 16:40
Son Dakika: Bakan Kurum’dan ’Sosyal Konut Projesi’nin İlk Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 11:59
Son Dakika: Bakan Kurum'dan 'Sosyal Konut Projesi'nin İlk Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 25.10.2022 | 14:49

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evini ateşe vererek kaçtı. Meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA