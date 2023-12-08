Böyle inat görülmedi: 'Önce sen geç' deyip karar vermek için yazı tura attılar
Van’da karşıdan karşıya geçmek için bekleyen yaya ile motosiklet sürücüsü aynı anda birbirlerine yol verince aralarında yaşanan çekişme izleyenleri güldürdü.
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