Bozdoğan-4' Operasyonları’nda DEAŞ mensubu 12 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hatay’da, 'Bozdoğan-4' Operasyonları’ çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu 5’i yabancı uyruklu toplam 12 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR
Operasyonu icra eden kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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