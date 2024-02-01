Brüksel’de Filistin’e destek gösterisi
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin yapıldığı sırada Belçika’nın başkenti Brüksel’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.
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