Brüksel’in simgesi Atomium’da Türk bayrağı dalgalandı | Video

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’de de hissedilen yıkıcı depremlerin ardından depremzedelerle dayanışma amacıyla Brüksel’in simgesi hale gelen Atomium’da Türk ile Suriye bayrakları dalgalandırıldı.