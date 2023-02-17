Video Haber Brüksel’in simgesi Atomium’da Türk bayrağı dalgalandı | Video
Brüksel’in simgesi Atomium’da Türk bayrağı dalgalandı | Video

Brüksel’in simgesi Atomium’da Türk bayrağı dalgalandı | Video

17.02.2023 | 17:55

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’de de hissedilen yıkıcı depremlerin ardından depremzedelerle dayanışma amacıyla Brüksel’in simgesi hale gelen Atomium’da Türk ile Suriye bayrakları dalgalandırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan Aleyna’ya telefon | Video 05:10
Başkan Erdoğan'dan Aleyna'ya telefon | Video 17.02.2023 | 18:31
Yüksekova’daki minibüsçüler bir günlük kazançlarını depremzedelere bağışladı | Video 04:51
Yüksekova'daki minibüsçüler bir günlük kazançlarını depremzedelere bağışladı | Video 17.02.2023 | 18:19
Brüksel’in simgesi Atomium’da Türk bayrağı dalgalandı | Video 00:20
Brüksel’in simgesi Atomium’da Türk bayrağı dalgalandı | Video 17.02.2023 | 17:55
Prof. Dr. Sadettin Ökten değerlendirdi: İdeal şehirleşme nasıl olmalıdır? | Video 01:29
Prof. Dr. Sadettin Ökten değerlendirdi: İdeal şehirleşme nasıl olmalıdır? | Video 17.02.2023 | 17:11
Depremzedeler belediyeyi aradı, duygu dolu anlar yaşandı | Video 02:07
Depremzedeler belediyeyi aradı, duygu dolu anlar yaşandı | Video 17.02.2023 | 16:31
CZN Burak acı haberi verdi: Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur | Video 00:17
CZN Burak acı haberi verdi: "Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur" | Video 17.02.2023 | 15:56
Depremzedeler cuma ve gıyabi cenaze namazını çadır kentte kıldı | Video 08:52
Depremzedeler cuma ve gıyabi cenaze namazını çadır kentte kıldı | Video 17.02.2023 | 14:38
SON DAKİKA: Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit eğitimi değerlendireceğiz | Video 05:08
SON DAKİKA: Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: "Hibrit eğitimi değerlendireceğiz" | Video 17.02.2023 | 14:36
Bakan Kurum duyurdu: Konteynerlerimiz kuruldu, geçici yapılarımız hızla yükseliyor | Video 00:21
Bakan Kurum duyurdu: "Konteynerlerimiz kuruldu, geçici yapılarımız hızla yükseliyor" | Video 17.02.2023 | 14:14
SON DAKİKA: Taha Duymaz’dan acı haber geldi! Dilan Polat duyurdu: Kardeşi ile yan yana... | Video 00:46
SON DAKİKA: Taha Duymaz'dan acı haber geldi! Dilan Polat duyurdu: "Kardeşi ile yan yana..." | Video 17.02.2023 | 14:01
Okullar tatil mi? Bakan Özer 10 il dışındaki yerler için kararı açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? | Video 01:47
Okullar tatil mi? Bakan Özer 10 il dışındaki yerler için kararı açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? | Video 17.02.2023 | 13:07
CHP’li vekil ve Halk TV’nin asılsız iddiaları canlı yayında böyle çürütüldü! Yalan söylemeyin, burada gıda kaynıyor | Video 01:15
CHP'li vekil ve Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında böyle çürütüldü! "Yalan söylemeyin, burada gıda kaynıyor" | Video 17.02.2023 | 12:00
Deprem soruşturmaları hızlandı! Karot testi nedir ve nasıl yapılıyor? Kaliteli malzeme nasıl olmalı? | Video 13:36
Deprem soruşturmaları hızlandı! Karot testi nedir ve nasıl yapılıyor? Kaliteli malzeme nasıl olmalı? | Video 17.02.2023 | 11:53
Depremin 12’nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı | Video 01:07
Depremin 12'nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı | Video 17.02.2023 | 11:45
Kahramanmaraş’taki son durum havadan görüntülendi | Video 04:39
Kahramanmaraş'taki son durum havadan görüntülendi | Video 17.02.2023 | 10:45
Adıyaman’da depremden kurtulan kadın, Muş’ta doğum yaptı | Video 04:09
Adıyaman'da depremden kurtulan kadın, Muş'ta doğum yaptı | Video 17.02.2023 | 10:22
Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak | Video 00:58
Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak | Video 17.02.2023 | 10:15
3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi | Video 05:08
3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi | Video 17.02.2023 | 08:38
Bakan Koca, 261’inci saatte enkazdan kurtarılan mustafa’nın görüntülerini paylaştı | Video 00:53
Bakan Koca, 261'inci saatte enkazdan kurtarılan mustafa'nın görüntülerini paylaştı | Video 17.02.2023 | 08:38
Bakan Koca, 261’inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa’nın telefon görüşmesi anını paylaştı | Video 00:53
Bakan Koca, 261’inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa’nın telefon görüşmesi anını paylaştı | Video 17.02.2023 | 08:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA