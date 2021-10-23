Bu Instagram hesabının sahibi insan değil! Milyonlara yön verip para basıyorlar

Bir yapay zekadan kariyer tavsiyeleri almak ister misiniz? Ya da sanal bir karakterin hayatınızı yönlendirmesine izin verir miydiniz? Belki ilk başta bu sorulara anında ‘tabii ki de hayır’ dediniz. Ama günümüzde milyonlarca kişi, sanal influencerların peşinden gidiyor. Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren’in sunduğu Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde sanal influencerların birinci nesil örnekleri masaya yatırılıyor.