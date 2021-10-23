Video Haber Bu Instagram hesabının sahibi insan değil! Milyonlara yön verip para basıyorlar
Bu Instagram hesabının sahibi insan değil! Milyonlara yön verip para basıyorlar

Bu Instagram hesabının sahibi insan değil! Milyonlara yön verip para basıyorlar

23.10.2021 | 10:59

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Bir yapay zekadan kariyer tavsiyeleri almak ister misiniz? Ya da sanal bir karakterin hayatınızı yönlendirmesine izin verir miydiniz? Belki ilk başta bu sorulara anında ‘tabii ki de hayır’ dediniz. Ama günümüzde milyonlarca kişi, sanal influencerların peşinden gidiyor. Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren’in sunduğu Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde sanal influencerların birinci nesil örnekleri masaya yatırılıyor.

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