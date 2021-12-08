“Bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın” diyen sürücünün cezası belli olmuştu! O işçi konuştu | Video

Bodrum’da dolmuşa binen fayans ustası Hasan Duman’a, şoför Hasan Demir koltuğa oturmaması konusunda tepki gösterdi. Yaşanan tartışma üzerine, dolmuş şoförünün kartı iptal edildi. Fayans ustası Hasan Duman, “Ben şoförlerin tepki vereceğini bildiğim için zaten genelde ayakta gitmeye çalışıyorum. Sağ olsun bazı şoför arkadaşlar anlayış gösterip ‘oturabilirsin’ diyor. Aslında üstüm kirli değildi, hafif bir toz vardı. İlk başta oturmayacaktım, o niyetle bindim. Ben işçinin halinden anlarım. Böyle bir olaydan dolayı şoför arkadaşa yapılanlar için üzüldüm” dedi.