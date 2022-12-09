Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’den Başkan Erdoğan’a teşekkür | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan, "Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz." dedi.