Video Haber Bulgaristan plakalı tır devrilerek yandı, 2 kişi hayatını kaybetti | Video
Bulgaristan plakalı tır devrilerek yandı, 2 kişi hayatını kaybetti | Video

Bulgaristan plakalı tır devrilerek yandı, 2 kişi hayatını kaybetti | Video

05.04.2023 | 00:04

Çorum’un Kargı ilçesi D100 karayolunda Bulgaristan plakalı tırın devrilerek yanması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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