Bulgaristan plakalı tır devrilerek yandı, 2 kişi hayatını kaybetti | Video
Çorum’un Kargı ilçesi D100 karayolunda Bulgaristan plakalı tırın devrilerek yanması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
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