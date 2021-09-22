Bunlar insan olamaz! Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çaldılar... | Video
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Mersin'de yanan ormanlık alan için bekletilen tohumları çaldılar. 450 kilogram kızılçam tohumunu çalan şüphelilerin eşkalleri yangın istasyonu güvenlik kamerasından belirlendi. Şüpheliler kısa süre içinde yakalandı...