Bunun adı eziyet! CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden, 38 derece güneşin altında mesai çıkışı anma töreni!
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ilginç bir anma törenine imza attı. Meteorolojinin sıcaklık uyarılarına rağmen, belediye personelinin mesai çıkışı saatinde, Denizli Çınar Meydanı’nda 38 derece sıcağın altında Nazım Hikmet’i anma sergisi açılışı gerçekleştirildi.
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