Burası Ankara'daki hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesi! Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan’dan önemli uyarı... | Video
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Son dakika haberi: Ankara'da bir hastanenin yoğun bakım ünitesi görüntülendi. Doktor ve hemşireler, maske, koruyucu tulum ve gözlüklerini çıkarmadan müdahale ettikleri hastaları sağlıklarına kavuşturmak için özveriyle çalışıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, vaka sayılarında azalmanın görülmemesi halinde daha ağır tedbirlerin alınacağını belirterek, tam kapanmanın önemli bir seçenek olduğunu vurguladı.