Burdur’da elektrik tellerinden çıkan yangında 800 dekar ekili alan kül oldu | Video
Burdur'un Bucak ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların tarım arazisine sıçramasıyla çıkan yangından 800 dekar ekili arazi yanarak kül oldu.
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